Cska-Roma, Mourinho: "Siamo tra le più forti, tre titolari riposano"

08-12-2021 14:40

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di UEFA Conference League contro il CSKA Sofia. La Roma ha perso solo due delle ultime 13 partite nella fase a gironi delle competizioni europee (8V, 3N), ma queste due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta, inclusa quella per 1-6 nella gara esterna più recente, contro il Bodø/Glimt.

Ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho prova a pensare positivo e a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta contro l’Inter e l’ammissione di inferiorità che ne è seguita:

“Domani dobbiamo andare lì e vincere, se il Bodo vince e siamo secondi, andiamo ai playoff a febbraio. Dobbiamo essere seri, sappiamo delle difficoltà che abbiamo e sappiamo che ogni giocatore che perdiamo è un disastro. Ci sarà un metro di neve, sarà difficile. Qualcuno deve risposare per forza, Rui, Mkhitaryan, Smalling non viaggiano con noi. Andiamo con il miglior gruppo possibile per cercare di vincere la partita”.

La Roma (19) può diventare la seconda squadra italiana capace di andare a segno in almeno 20 gare consecutive in competizioni europee UEFA dopo la Juventus, che è arrivata a 21 tra il 1996 e il 1997. Nonostante le brutte prove stagionali, Mourinho trasmette l’immagine di un gruppo unito e tranquillo, che lotta insieme per un obiettivo preciso:

“Quello che vogliamo dare ai tifosi è diverso dai risultati che abbiamo. Ma una cosa è troppo ovvia: i tifosi sono veri romanisti, a loro non interessa vincere o non. E’ più facile tifare una squadra quando vince sempre. Dall’inizio sapevamo ciò che ci aspettava, non ci aspettavamo tanti problemi insieme. In una rosa che si inizia a costruire ci aspettavamo le difficoltà ma Covid, infortuni e squalifiche tutti insieme è troppo e lo è quando affronti l’Inter. Sono più forti di noi, in quella situazioni erano molto più forti di noi. Per questo siamo sempre uniti e tranquilli, vogliamo vincere questa partita ma dobbiamo anche avere paura di tutte queste situazioni, quinid Rui che gioca sempre, Smalling che viene da un infortunio importante e Mkhitaryan che non è giovanissimo e ha giocato in un ruolo che esige tanto, questi tre devono per forza rimanere a casa”.

Infine, Mourinho si preoccupa per il gran numero di partite che le squadre devono sostenere, cosa evidenziata anche da altri tecnici:

“Abbiamo la squadra per competere con le più forti tipo Tottenham e Rennes, ma anche con chi arriva dall’Europa League. Il problema è che dobbiamo giocare da gennaio a fine maggio 3 competizioni ed è difficile dire come arriveremo ad una determinata partita. E’ la differenza tra squadra e rosa. Guardando Inter, Milan, Juve e Napoli sono squadre di grande potere, in Conference non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli. Ci saranno squadre importanti, che arrivano anche dall’Europa League, ad esempio domani una tra Napoli e Leicester, e mi auguro il club inglese, scenderà in Conference. Con al rosa che abbiamo dobbiamo andare di partita in partita e pensare che sia sempre la più importante”.

OMNISPORT