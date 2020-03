Cuadrado lancia nuovo challenge ma non invita juventini

C’è chi invita a tenere duro, chi non fa che ripetere l’importanza di rispettare le regole, chi racconta le sue giornate senza allenamenti e senza pallone. In tempi di Corona Virus anche i calciatori devono combattere la noia e l’utilizzo dei social è tra i pochi sfoghi comuni a tutti, vip e persone comuni. Anche chi ha sempre usato poco twitter, Instagram e facebook in questi giorni si sta “convertendo” ai messaggi virtuali.

In tempo di quarantena

La tendenza si accentua se oltre all’isolamento normale si aggiunge la condizione di quarantena, come è nel caso dei giocatori di diversi club, dalla Juventus all’Inter, dalla Sampdoria alla Fiorentina.

Fuori dal comune

Anche Juan Cuadrado pertanto sta facendo ricorso ai social ma l’ultimo appello dell’esterno della Juventus è sicuramente fuori dal comune ed è di natura spirituale.

Il challenge del colombiano

Cuadrado ha postato una foto della famiglia mettendo in evidenza la Bibbia ed ha inventato un nuovo challenge, nominando diverse persone a fare altrettanto e scrivendo: “È tempo di cercare altro in Dio e di stare in famiglia, vi sfido a mettere una foto con la vostra Bibbia e un passaggio che vi ha dato speranza in questo momento. Isaia 41:10 Non aver paura, perché io sono con te; non scoraggiarti, perché io sono il tuo Dio. Ti darò forza e ti aiuterò; Ti terrò con la mia vittoriosa mano destra”.

Nessuno della Juve

Curioso che tra le persone “nominate” non ci siano compagni della Juventus. Cuadrado si rivolge solo ai calciatori connazionali o a suoi amici e tagga James Rodriguez, Jackson Martinez e Falcao, suoi compagni di nazionale in Colombia, ma anche Thiago Silva e Neymar.

Tifosi commossi sul web

Sorpresa e commozione tra le reazioni dei tifosi sui social. Soprattutto dalla Colombia arrivano messaggi di ringraziamento (“campione fuori e dentro il campo”), versetti biblici presi dal Deteuronomio, dagli scritti dei Profeti, dalle lettere degli Apostoli: “Che esempio che sei per tutti”. Infine una battuta ironica: “Invita a casa anche Buffon a leggere con voi”.

SPORTEVAI | 23-03-2020 10:15