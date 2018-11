Cuadrado va a scuola da Ronaldo

Juan Cuadrado è stato tra i primi ad accogliere Cristiano Ronaldo alla Juventus, benché l’esterno colombiano fosse ancora in vacanza dopo il Mondiale quando fu ufficializzato l’acquisto del portoghese da parte dei bianconeri.

Proprio l’ex Chelsea però ha ceduto subito la propria amata maglia numero 7 a Cristiano, optando per il 16. Un bel segnale di stima, che Cuadrado, in gol contro il Cagliari proprio su assist di Ronaldo, ha confermato in un'intervista concessa a 'Marca' in cui ha elogiato il CR7 calciatore, ma anche l’uomo-spogliatoio: "Tutti i giorni impariamo da lui. Cristiano ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi, è il nostro valore aggiunto grazie al quale quest’anno proveremo a vincere tutto".

“È un ragazzo normale, come tutti i compagni – ha aggiunto Cuadrado – Con la differenza di essere un grandissimo calciatore, un grande atleta che ha vinto raccogliendo i frutti del suo lavoro. Ogni giorno lavora in palestra prima di iniziare l'allenamento".



SPORTAL.IT | 17-11-2018 20:10