Cucci difende la Juve, il paragone accende i social

L’indignazione collettiva per i fatti di Perugia, con lo scandalo che ha travolto Fabio Paratici e la dirigenza della Juve, non ha fatto breccia in Italo Cucci. L’esperto giornalista ha preso una posizione che si potrebbe definire “garantista” sul caso Suarez e, non a caso, ha azzardato per la stessa un paragone che sta infiammando le discussioni sui social.

Cucci e il caso Suarez

In un’intervista concessa a Tmw, Cucci spiega che quella di Perugia è “una tipica vicenda italiana legata alla giustizia italiana che in epoche diverse fa sapere la stessa identica cosa rinnovando lo scandalo”. E ancora: “Fra qualche anno sentiremo ancora parlare di questa cosa con gli stessi protagonisti e fra qualche anno ancora sapremo che tutto questo si è risolto perchè non era reato”. Insomma,tanto rumore per nulla? “Essendoci di mezzo la Juve è grave ma con altri non se ne sarebbe parlato”.

Cucci e il paragone che fa discutere

Per il giornalista a pagare per tutti sarà la responsabile della scuola, mentre la Juventus se la caverà senza troppe conseguenze: “La Juve ne è uscita nel momento in cui la cosa è successa, per ora non ha pagato nulla. In ogni caso a chi mi chiedeva un commento su questa vicenda ho risposto facendo riferimento al processo Schwazer: hanno distrutto una persona poi ieri c’è stata la sentenza della giustizia civile e gli è stata restituita la sua onorabilità che io ho difeso per anni. Questo è quel che può succedere”.

Juve come Schwazer, social in tilt

Numerosi i commenti sul web all’intervista di Cucci. “Ecco che scendono in campo le truppe cammellate in difesa dell’indifendibile”, scrive un tifoso interista. “E ti pareva che non sarebbero iniziate le crociate mediatiche in difesa della Juve“, incalza un altro utente. “Finalmente qualcuno che ha il coraggio di scrivere la verità tra un mare di forcaioli”, è invece il commento di un sostenitore bianconero. “Certo che prendere come modello virtuoso Schwazer dà l’idea di quanto pesante sia la posizione della Juventus“, è la constatazione di un supporter della Roma.

SPORTEVAI | 05-12-2020 10:03