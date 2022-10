08-10-2022 16:53

È sempre lui, è sempre Tadej Pogacar a prendersi i risultati più importanti. Il numero un del ciclismo mondiale vince il Giro di Lombardia 2022 davanti a Mas, che però nulla ha potuto contro un corridore irreale.

Pogacar vince questa gara, ultima classica dell’anno, per il secondo anno consecutivo, avendo tronfiato anche nell’edizione 2021. Terzo Mikel Landa.

Danno l’addio al ciclismo due mostri sacri come Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde (oggi arrivato al sesto posto).

Giro di Lombaria 2022, la cronaca della corsa

Nella prima parte della corsa ci provano in 11, poi ridotti a 10: Christian Scaroni (Astana), Davide Bais (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Aurelien Paret-Peintre (Ag2r Citroen), Lawson Craddock (Bike Exchange), Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Simone Ravanelli e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alex Tolio e Luca Covili (Bardiani Csf Faizanè).

Parlando di big, nei primi 200 km non è successo quasi nulla tranne lo sfortunatissimo ritiro di Domenico Pozzovivo ai -136p per via di una caduta.

Il gruppo arriva più o meno compatto fino a 20 km dall’arrivo ma poi, sulla salita di Civiglio, Tadej Pogacar parte e va all’attacco, con Mas che si attacca alla sua ruota e Landa appena un po’ più indietro. Sorpresi Vingegaard e Higuita.

Nel finale, Landa si stacca a 6 km dall’arrivo, mentre non riesce a staccare Mas, che rimane li fino alla fine salvo però perdere in volata.

Giro di Lombardia 2022: il percorso di quest’anno, bello ma durissimo

I ciclisti hanno dovuto percorrere ben 253 km veramente impegnativi. Infatti, parlando a livello cronologico, se la sono dovuti vedere con: il Forcellino di Bianzano, la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno, e questo solamente nei primi 120Km di gara.

Arrivati a questo punto sono trovati di fronte a un tratto più pianeggiante che si ha portati in direzione lago di Como, per poi affrontare la salita della Madonna del Ghisallo con pendenze al 14%. Dopo di che ecco le ascese di San Fermo della Battaglia, km 225, e Civiglio, pendenze medie superiori al 10%.

Ha concluso questo Giro di Lombardia 2022 una seconda scalata del San Fermo della Battaglia (più o meno 3 km con pendenze medie del 7% e massime del 10%) con lo scollamento a 5km dal traguardo, prima della discesa finale verso Como.

Ultima gara per Nibali e Valverde

Questa è stata l’ultima corsa per il più vincente corridore italiano degli ultimi 20 anni, ovvero Vincenzo Nibali, e anche per Alejandro Valverde, spagnolo in grado di arrivare sul podio in tutti e tre i grandi giri.

Per rendere omaggio a questi due grandi campioni, che sono scesi in pista per l’ultima oggi oggi al Lombardia, erano presenti anche il presidente dell’Uci Lappartient e quello dell’Unione europea di ciclismo Enrico Della Casa.

Inoltre, proprio alla partenza, sia Nibali che Valverde hanno sfilato in mezzo al gruppo, che li ha applauditi fino a quando non hanno raggiunto la prima fila.

Giro di Lombardia 2022, l’ordine di arrivo

CORRIDORI TEMPO

1 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 6:21:22

2 E. MAS MOVISTAR +0

3 M. LANDA BAHRAIN VICTORIOUS +10

4 S. HIGUITA BORA – HANSGROHE +52

5 C. RODRÍGUEZ INEOS GRENADIERS +52

6 A. VALVERDE MOVISTAR +1:24

7 B. MOLLEMA TREK-SEGAFREDO +1:24

8 R. MOLARD GROUPAMA – FDJ +1:24

9 R. BARDET TEAM DSM +1:24

10 A. YATES INEOS GRENADIERS + 1:26