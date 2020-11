D'Amico imbarazzata, la risposta alla domanda di Vialli

Il momento era benefico ma Gianluca Vialli non si è tirato indietro, da vero bomber di razza nel mettere in imbarazzo Ilaria D’Amico con una domanda un po’ piccante, un po’… imbarazzante sul suo ruolo di donna dello sport e del calcio e rapporto con i calciatori. E chissà cosa avrà pensato il compagno della D’Amico, Gigi Buffon, nel vedere la D’Amico messa in difficoltà sul suo passato sentimentale.

Vialli, la domanda che manda in crisi la D’Amico

Galeotta è stata la diretta social organizzata a scopo benefico organizzata da Aisla Onlus – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e che prevedeva una serie di collegamenti in videocall con i grandi personaggi del mondo dello sport. Tra i padroni di casa c’era Gianluca Vialli in qualità di testimonial. Ospite d’onore, tra gli altri, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola e proprio Ilaria d’Amico per anni donna del calcio sugli schermi di Sky, ruolo che ha lasciato proprio da questa stagione.

Ad un certo punto della diretta, sfruttando un momento di calma apparente, Vialli da buon guascone ha chiesto la possibilità di fare una domanda alla D’Amico sfruttandone anche l’amicizia maturata proprio durante la loro presenza negli studi di Sky. L’ex bomber della Samp e della Juve ha così esordito: “Quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni?”.

D’Amico imbarazzata, la risposta a Vialli

Ilaria è visibilmente imbarazzata, abbozza un sorriso di circostanza tra le risate degli altri partecipanti alla diretta, tra cui anche Massimo Mauro altro protagonista dei post gara a Sky con la compagna di Buffon. Intanto Vialli continua a infierire: “Sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata…”. La D’Amico supera l’imbarazzo e risponde così: “Ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa?”

Vialli annuisce: “Sì vero ma non mi haì mai dato una risposta soddisfacente”. “Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? – aggiunge la D’Amico che poi chiude il discorso – neanche uno questa è la risposta ufficiale”. Chissà come avrà reagito Buffon e se lui sa la risposta esatta. Di certo lui ci ha provato e a lui ha detto di sì.

SPORTEVAI | 07-11-2020 09:39