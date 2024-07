"D10S in the street", Napoli omaggia Maradona 40 anni dopo il 5 luglio 1984

Per tre giorni calcio e divertimento alla Rotonda Diaz

Il 5 luglio 1984 Diego Armando Maradona veniva presentato al San Paolo. Oggi Napoli lo ricorda con “D10S in the street”, l’evento organizzato da Stefano Ceci in via Caracciolo. Per due giorni si disputeranno partite tra ragazzi dagli 11 agli 8 anni, arrivati a questa fase finale della manifestazione dopo le selezioni disputate per due mesi sui campi del Centro Kennedy. Le voci nel servizio sono di Stefano Ceci e Gennaro Di Scala, responsabile D10S Accademy.