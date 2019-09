Da Cobolli Gigli altro veleno sulla Juve, bufera sul web

Che da tempo Cobolli Gigli abbia palesato di avere il dente avvelenato con la Juventus è cosa nota. Ha iniziato criticando la scelta di Sarri (“uno che ha sempre parlato male della Juve”) e ha continuato elencando gli errori commessi in questi anni dalla dirigenza bianconera. L’ex presidente sembra quasi avere un conto sempre aperto con il club che ha diretto dal 2006 al 2009, nel periodo più difficile del post-calciopoli.

LA PROVOCAZIONE – In vista di Fiorentina-Juventus Cobolli Gigli ha parlato all’emittente toscana Radio Bruno, lanciando altre frecciate e nuovo veleno. Nell’esaltare l’acquisto di Ribery da parte dei viola si è lanciato in un paragone azzardato: “Ribery mi pare un acquisto molto intelligente, anche migliore di quello di Ronaldo fatta dalla Juventus, che monopolizza troppo la situazione”. Poi l’affondo provocatorio su Agnelli quando si è toccato il tema dell’addio di Marotta: “La Juventus ha sbagliato a farlo partire ed affidare tutto il peso a Pratici, che ha sbagliato varie cose. C’è stato un errore da parte del presidente”.

LE REAZIONI – Indignate, e a senso unico, le reazioni dei tifosi della Juve: “Ma come si fa dico io dopo i danni che ha fatto alla Juve a far parlare ancora questo personaggio?” o ancora: “Lui di errori se ne intende, tanto che è stato sicuramente il peggior presidente della Juve che oltre a contribuire a farla retrocedere (ricorso TAR ritirato) si è dimostrato, e lo dimostra ancora incompetente. Tornatene nell’anonimato da cui sei venuto!”, oppure: “Ma non lo fa apposta, è veramente così..uno che spende 25 mln per Felipe Melo e compra gente come Poulsen, Tiago, Almiron e compagnia bella è limitato di cervello”. I fan bianconeri prendono le distanze: “E’ meglio se questo uomo che ha zero credibilità in zona Juve non commenta o dà consigli . Marotta e’stato sleale con il Presidente Agnelli e cominciava a essere un peso invece di un valore”. Fra tante critiche una sola voce parzialmente contraria: “Lui è stato il peggior presidente della Juve, ma Nedved e Paratici ci fanno rimpiangere sia lui che … Secco”.

SPORTEVAI | 10-09-2019 10:19