30-09-2022 11:10

Siamo ancora a settembre, ma la Juventus sta già pianificando la prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio. La dirigenza bianconera si sta concentrando in particolare sulle possibili partenze che serviranno ad alleggerire il monte ingaggi e a fare spazio a giocatori più utili al progetto che, nonostante le battute d’arresto di questa prima parte di stagione, ruoterà ancora attorno a Massimiliano Allegri.

Juve, Kaio Jorge verso l’addio

Tra gli addii più probabili c’è quello di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 arrivato alla Juventus nell’estate dello scorso anno ma che con i bianconeri ha visto raramente il campo: nella scorsa stagione solo 11 presenze per lui tra campionato e coppe, per un totale di 114 minuti e zero gol.

A influire pesantemente sull’ambientamento di Kaio Jorge in bianconero è stato però anche l’infortunio rimediato nello scorso febbraio, una lesione al tendine rotuleo che gli ha fatto saltare tutta la seconda metà della scorsa stagione e che lo rende tutt’ora indisponibile.

Juve, il Flamengo interessato a Kaio Jorge

Secondo la stampa brasiliana il Flamengo sarebbe interessato a Kaio Jorge per gennaio e la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo andare in prestito se non addirittura a titolo definitivo.

Una notizia, quella del possibile addio di Kaio Jorge, che sui social s’è trasformata in una nuova occasione di attaccare Allegri, almeno per una parte della tifoseria della Juve.

Le accuse dei tifosi della Juve ad Allegri

“Le future promesse vanno via, ma Allegri quando si toglie di torno?”, domanda polemicamente Franco su Facebook. “Un’altra vergogna targata Max…”, aggiunge Gianni. “Se neanche li fanno giocare è logico che poi i giovani se ne vanno”, scrive Max. “Ma Kaio Jorge ha già detto qualcosa di negativo su Allegri?”, chiede sarcasticamente Pierlorenzo, alludendo agli ex Juve che hanno criticato il tecnico e la società bianconera negli ultimi giorni, come De Ligt e Zakaria.

Polemico anche Toni: “Mi sembra giusto cedere Kaio Jorge, i giovani devono andare via, prendiamo qualche buon giocatore sul viale del tramonto, magari infortunato”.

Altri tifosi della Juve, invece, difendono Allegri sulla questione Kaio Jorge. “Il brasiliano è infortunato, rottura del tendine rotuleo: pure questa è colpa di Allegri?”, domanda Franco. “Questo neanche in Brasile ha fatto sfracelli, in Europa non ha avuto tante occasioni visto l’infortunio dopo 6 mesi: Allegri non c’entra nulla, siete ossessionati”, aggiunge Maurizio. Infine la chiosa di Carlo: “Kaio Jorge è stato un pacco colossale, super pompato al suo acquisto”.