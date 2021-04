Da Tardelli nuove bordate a De Laurentiis

Gli allenatori passano, il presidente resta. E ora qualcuno comincia a porsi il problema proprio del presidente, nel caso specifico Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli è sempre stato un personaggio molto particolare che ha fatto irruzione nel mondo del calcio riportando il Napoli dalla serie C fino ai massimi palcoscenici internazionali ma non è mai riuscito a fare breccia in una parte della tifoseria napoletana.

La critica

E anche la critica non è stata mai troppo clemente con il produttore cinematografico romano finito spesso al centro del mirino per i suoi modi decisamente particolari. Ma soprattutto Aurelio De Laurentiis è stato tanto criticato nel corso di questa stagione per la sua gestione del caso Gattuso. Il tecnico del Napoli è finito al centro della bufera per le prestazioni negative della squadra in una fase della stagione e non ha mai ricevuto il supporto della società, che anzi ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto.

Qualche giorno fa era stato Christian Vieri a lanciarsi all’attacco del numero 1 della società partenopea sostenendo che sia lui il vero problema del Napoli, ora l’attacco lo firma l’ex campione del mondo Marco Tardelli che su La Stampa scrive: “Una sfilza interminabile di ottimi e grandi allenatori che approdano sotto il Vesuvio con gradi aspettative, dichiarazioni d’amore e che solitamente vengono accolti al grido di “finalmente”, con la speranza di un rapporto duraturo”.

Poi a pesare sul rapporto “una proprietà sempre più invadente nelle vicende di spogliatoio e squadra”. Una storia che si ripete e che per Tardelli ha come costante il presidente: “Vorrei capire se colui che sceglie, che decide ogni cosa, che attacca, che dice e disdici, che capisce di calcio più degli altri, che impone il silenzio stampa, ha mai pensato un solo momento che forse sta sbagliando qualcosa o se tutto questo dipende da un prepotente ed incontrollabile ego”.

La reazione dei social

Non si fanno attendere le reazioni dei social con alcuni tifosi che si schierano a difesa del presidente De Laurentiis: “Ormai tutti hanno da dire qualcosa – scrive Carmine – I numeri sono dalla parte di De Laurentiis non credo che altro i presidenti siano migliori e più discreti. Alla fine tanti allenatori sono rimasti in buoni rapporto e tornerebbero in Italia”. E ancora Nicola scrive: “Quanti attacchi da parte dei giornali. Si vede che l’unica grande società con i conti in ordine fa paura. Se si applicassero veramente le regole milanese, romane e Juventus dovrebbero dichiarare fallimento”.

SPORTEVAI | 16-04-2021 08:44