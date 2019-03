Dacourt e quel litigio con Spalletti

Intervistato da 'Centro Suono Sport', l’ex centrocampista della Roma Olivier Dacourt ha parlato del momento dei giallorossi attesi dalla doppia, delicata sfida contro Lazio e Porto: "La Roma ha grandi chance di passare il turno, ma in Europa non bisogna mai dare nulla per scontato. I lusitani in casa sono una squadra temibile, hanno l’abitudine di giocare queste partite. In campionato non è facile fare meglio di quanto la squadra sta facendo ora, il gap dalla Juventus è ampio”.

Dacourt si è poi soffermato sul caso Icardi all’Inter, collegandolo alla propria esperienza con Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Roma: “Spalletti ha il suo carattere, a volte esagera. Anche nei miei confronti una volta a San Siro fece una scenata alla fine di una partita, gli dissi il giorno dopo che avrebbe dovuto portarmi maggiore rispetto e che le sfuriate vanno fatte dentro lo spogliatoio, non pubblicamente al termine della partita quando siamo ancora sul campo. Il caso Icardi è molto particolare. Mauro non è Totti, Totti è Totti, una leggenda, Icardi ha fatto delle buone cose ma deve ancora portare l’Inter a vincere qualcosa. Il capitano deve unire tutti quando c’è un problema, non spaccare lo spogliatoio. Forse avrebbe dovuto presentare le sue scuse alla squadra. Per fortuna mia, quando giocavo, mia moglie non parlava in tv…”.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 20:50