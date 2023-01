Dakar, Al-Attiyah: “Se Audi vuole vincere, deve ingaggiarmi”

13-01-2023 10:00

Dall’alto dell’ora e 21′ di vantaggio sul secondo in classifica, il compagno Toyota Lucas Moraes, Nasser Al-Attiyah è vicinissimo alla seconda Dakar consecutiva, la quinta in carriera. È talmente rilassato, il pilota che ormai ci scherza anche su: “Se Audi vuole vincere la Dakar deve ingaggiarmi, se Toyota vuole che resti deve pagarmi un po’ di più. Naturalmente sto scherzando, anche se mi dicono che sono il Messi della Dakar. Per vincere la Dakar non è necessario andare veloci, chiunque può andare veloce. Bisogna essere forti, intelligenti e non commettere errori come è successo nella prima settimana a Loeb, che ora sta recuperando per concludere sul podio, ma non sono preoccupato dalla sua rimonta”.