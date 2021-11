Dal 15 al 16 novembre allo stadio Olimpico la quarta edizione del Soci

13-11-2021 01:14

Al Social Football Summit Lega B con tutti i 20 club del campionato cadetto presenta B FUTURE

Sarà un parterre importante quello che la Lega Serie B offrirà alle proprie associate il 15 novembre a Roma. Si chiama B Future ed è il momento di formazione per gli addetti marketing e comunicazione dei 20 club che si svolgerà all’interno del Social Football Summit, l’evento internazionale dedicato alla Football Industry fra i più importanti, arrivato alla quarta edizione.

Gianluca Di Marzio di Sky, Roberto Monzani dell’Inter, Simone Tomassetti di Twitter e Andrea Magnanelli parleranno dei nuovi trend nel calcio e di sostenibilità all’interno dei club. Un momento di crescita per le società della Serie BKT che avranno la possibilità di confrontarsi negli ambiti della comunicazione sociale e del digital marketing con i massimi esperti a livello nazionale.

Inoltre, grazie alla partnership fra il Social Football Summit e la Lega Serie B, le associate potranno assistere ai diversi panel che comporranno il programma delle due giornate con diverse opportunità di conoscenza e di contatti con le realtà più innovative del panorama calcistico.

“L’obiettivo di una Lega – dice il presidente Mauro Balata Presidente Lega B – è, tra gli altri, costruire conoscenza e dare nuove opportunità di crescita ai propri club. Il mio ringraziamento va agli organizzatori del Social football summit che hanno pensato alla Lega Serie B per creare una partnership finalizzata al confronto e allo sviluppo di contenuti innovativi. Un grazie anche alla Figc che ha riconosciuto l’alto valore formativo del nostro appuntamento inserendolo fra gli incontri del Sistema Licenze Nazionali’.

“La Lega B sta portando avanti un progetto di sviluppo del campionato molto interessante– afferma Gianfilippo Valentini Founder Go Project – siamo orgogliosi di avere siglato questa partnership e soprattutto di avere tutte le 20 squadre presenti al nostro evento. Ringrazio il Presidente Maura Balata per la sua disponibilità e per il grande contributo che con la sua presidenza sta dando all’innovazione nella Football Industry.

Patrocinato da Sport e Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, #SFS21 (questo l’hashtag ufficiale) avrà la possibilità di contare sulla presenza e i contributi autorevoli dello studio Ontier e dell’Associazione Italia CAMP.

L’evento aprirà i cancelli alle ore 9,00 del 15 novembre per concludersi nel pomeriggio del 16 novembre. Per partecipare al Social Football Summit 2021 è necessario effettuare l’iscrizione sul sito www.socialfootballsummit.com.

