Dal Cile: Juventus interessata ad Alexis Sanchez

L'attaccante, ex Udinese e Inter e ora al Marsiglia, potrebbe essere una precisa richiesta da parte di Igor Tudor in caso di ingaggio

27-05-2023 15:41

La Juventus si muove sul mercato degli attaccanti? Secondo la redazione cilena di Tnt Sports sì. I bianconeri, infatti, avrebbero messo nel mirino l’esperto Alexis Sanchez, classe 1998, attualmente al Marsiglia ma con un passato anche in Italia, tra Udinese e Inter. Non può passare inosservata l’ipotesi che Sanchez sia una precisa richiesta di Igor Tudor, attualmente sulla panchina dell’Olympique ma che potrebbe sbarcare a Torino al posto di Massimiliano Allegri secondo radio mercato. Si tratterebbe naturalmente di un giocatore datato, ma che in Francia ha ripreso a segnare con regolarità e che, prima con l’Inter, aveva battuto proprio i bianconeri in Coppa Italia e in Supercoppa italiana.