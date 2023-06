Dal Cin, frase razzista sul calciomercato in diretta su Sky: collegamento interrotto

Imbarazzo e sconcerto per una frase dell'ex dirigente dell'Udinese, Franco Dal Cin, autore del colpo Zico

20-06-2023 17:03

L’imbarazzo era tangibile già quando Franco Dal Cin, in diretta da Lignano durante la prima puntata di Calciomercato – L’originale, incalzato da Gianluca Di Marzio espone senza alcun filtro la modalità che scelse all’epoca per acquistare Zico e portarlo in Italia.

Ma la cauta indagine si trasforma in disagio quando si addentra in una frase stonata, davvero disturbante: “Oggi i club preferiscono prendere giocatori un po’ scuri”, ha affermato l’ex dirigente dell’Udinese costringendo a un intervento riparatore e immediato da studio.

Di Marzio intervista Dal Cin: l’operazione Zico

L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Di Marzio, sta celebrando con Dal Cin i quarant’anni dall’acquisto del campione brasiliano, Zico, da parte del club friulano. Un’operazione che il dirigente ammette effettuata totalmente in nero, aggiungendo senza filtri alcuni dettagli sulle modalità relative alla consegna della somma pattuita.

“Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ora è tutto prescritto e lo possiamo dire”, la sintesi.

Ma a destare sconcerto non si è rivelato questo retroscena, per quanto serio: Dal Cin si abbandona, infatti, a una scivolata che sfocia nel razzismo tanto da indurre Alessandro Bonan, il conduttore in studio a troncare il collegamento per evitare ulteriori peggioramenti.

Fonte: ANSA

La frase incriminata

Zico in una foto recente

“Ma quella era una squadra che aveva anche molti giovani che arrivano dal settore giovanile”, ha rimarcato rivolgendosi al giornalista e ai presenti in studio, con cui era in collegamento da Lignano Dal Cin. Il pensiero va ai vari Miano, Gerolin, De Agostini, Cinello, Dominissini. E qui arriva la frase stonata: “Mica come oggi dove i club preferiscono prendere i calciatori un po’ più scuri”.

L’ex dirigente sportivo è poi comparso qualche minuto più tardi solo per salutare, senza evitare che il video e i social esplodessero per la portata delle sue affermazioni.

La sollevazione dei social

Le parole incriminate, su twitter in particolare, sono diventate subito virali, scatenando polemiche sulle espressioni decisamente anacronistiche e offensive.

Poi sono arrivate le scuse al quotidiano Il Messaggero Veneto:

“Ho usato parole infelici, mai stato razzista – ha spiegato Dal Cin – Per vent’anni io e mio figlio Michele abbiamo gestito per vent’anni una scuola calcio a Lagos, in Nigeria. Se c’è qualcuno che vuole ricamarci su, faccia pure”.

Chi è Franco Dal Cin

Classe 1943, personaggio ruvido quanto dotato di un grande intuito e spregiudicatezza sul fronte del mercato si rese protagonista dell’ascesa dell’Udinese, durante gli anni fondamentali per il club.

Dal Cin è celebre per i suoi trascorsi, tra il 1976 e il 1984, proprio come Direttore Generale dell’Udinese Calcio, che tra il 1976 e il 1979 passò dalla Serie C alla A rimanendo nel massimo campionato.

VIRGILIO SPORT