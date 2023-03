Dall'Inghilterra: scambio Vlahovic-Mendy tra Juve e Chelsea

L'attaccante potrebbe prendere la strada di Londra mentre il portiere potrebbe essere il sostituto del polacco Szczesny

01-03-2023 19:21

Spunta un’ipotesi di scambio clamoroso tra Juventus e Chelsea. A lanciare la bomba è la stampa britannica. I Blues potrebbero mettere le mani su Dusan Vlahovic, che non sta convincendo pienamente quest’anno in maglia bianconera, mentre potrebbe fare il percorso inverso a trasferirsi a Torino Edouard Mendy, che sarebbe gradito alla Juve come successore del portiere polacco Szczesny. Della possibile partenza di Vlahovic si parla parecchio in questo periodo, è la prima volta invece che si fa cenno al numero uno Mendy come possibile obiettivo del club bianconero già per l’anno prossimo.