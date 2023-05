Dall'Inghilterra sono sicuri: il Manchester United torna a insistere su Rabiot

Secondo il Mirror, i Red Devils sarebbero vicini all'accordo a parametro zero col centrocampista francese della Juventus

19-05-2023 11:24

Dall’Inghilterra sicuri: il Manchester United torna a insistere per avere Adrian Rabiot. E questa volta, a differenza della scorsa estate, senza dover riconoscere alla Juventus gli oneri del cartellino. Secondo il Mirror, infatti, i Red Devils sarebbero vicini all’accordo a parametro zero col centrocampista francese, in scadenza coi bianconeri il 30 giugno.

Sempre secondo i media britannici, lo United andrà all’arrembaggio, in sede di calciomercato, insieme a un altro grande protagonista della Serie A, il centrale difensivo del Napoli Minjae Kim, tra i giocatori-chiave del terzo Scudetto azzurro.