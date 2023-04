Dalla Francia: Ibrahimovic non rinnoverà con il Milan

Troppi infortuni e stop, decisivo soprattutto l'ultimo problema alla coscia. Lo svedese lascerà scadere il suo contratto

08-04-2023 12:38

Troppi infortuni, troppi stop: Zlatan Ibrahimovic starebbe dunque meditando di non rinnovare il suo contratto con il Milan a fine stagione. Questo è il pensiero del sito francese Footmercato. Secondo questi ultimi, lo svedese non firmerà il prolungamento con il Milan a fine stagione e lascerà quindi scadere l’accordo. Decisivo, in questo senso, sarebbe stato l’ultimo infortunio alla coscia che lo sta tenendo lontano dal campo in queste settimane, dopo che già l’operazione al ginocchio lo aveva costretto a saltare la prima parte della stagione. Il Milan si guarderà dunque intorno, a questo punto.