22-08-2022 13:46

L’Inter si gode la forza del suo attacco ma continua a lavorare per migliorare la sua difesa. Lukaku e Lautaro Martinez hanno dimostrato nelle prime due giornate di campionato di non aver perso il loro feeling, ma per tornare a vincere lo scudetto la dirigenza nerazzurra sa che c’è bisogno ancora di un’altra pedina da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter a caccia di Akanji

L’obiettivo rimasto a Marotta e ai suoi collaboratori è il difensore centrale, ruolo per il quale resta in pole position lo svizzero del Borussia Dortmund Manuel Akanji. Nonostante contratto in scadenza nel 2023, il club tedesco finora non ha voluto fare sconti all’Inter sul cartellino del giocatore, ma la situazione ora pare essere cambiata.

Inter, buone notizie dalla Germania

Il d.s. del Borussia, Sebastian Kehl, ha infatti aperto alla cessione di Akanji. “Manuel ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno è stato straordinario – ha dichiarato Kehl – Non rientra nei piani del Dortmund e sarà quindi necessario trovare una sistemazione al più presto”.

Di fatto, Kehl ha teso una mano all’Inter, invitandola a dare nuova linfa alla trattativa. In attesa di una mossa dei nerazzurri, i tifosi dell’Inter sperano che l’affare vada finalmente in porto.

I tifosi dell’Inter sperano in Akanji

“Che acquisto sarebbe! Passerebbero i rimpianti per Bremer”, commenta Giorgio su Facebook. “Speriamo, sarebbe un acquisto assolutamente sensato”, aggiunge Nico. “Con questo è scudetto!!!”, esulta Gabriele.

Molti altri interisti appaiono meno entusiasti, ma comunque felici del possibile arrivo di Akanji, giudicato da loro superiore al laziale Acerbi, sua possibile alternativa. “Rispetto ad Acerbi Akanji è mille volte meglio: esperienza internazionale nonché nel giro della nazionale svizzera. Senza dimenticare l’anagrafe anche a suo favore…”, ricorda Alessandro. “noi tifosi vogliamo Akanji, mai Acerbi”, rincara la dose Cataldo.

“Non so minimamente chi sia, ma va bene chiunque al posto di quello lì…”, scrive sprezzante Francesco. Antonio, invece, teme che l’arrivo dello svizzero possa rappresentare il preludio all’addio di un nerazzurro: “Ci sarà il colpo di coda del drago cinese. Prendere Akanji e Acerbi per vendere Skriniar”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE