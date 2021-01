Dalla Premier offrono attaccante all'Inter, l'ironia dei tifosi

Dopo la vittoria sulla Juventus, i tifosi dell’Inter si aspettano un colpo sul mercato, un acquisto in grado di dare maggiore spessore all’organico nerazzurro e permettere ad Antonio Conte di viaggiare spedito verso il sorpasso al Milan capolista.

Per i supporter nerazzurri la priorità è il vice-Lukaku, ovvero un attaccante con le caratteristiche della prima punta, in grado di far rifiatare il belga, giocatore finora assolutamente indispensabile per l’Inter. In questo senso, notizie interessanti arrivano dalla Premier League.

Origi offerto all’Inter

A riportarle è Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, secondo cui un attaccante di livello internazionale sarebbe stato offerto all’Inter. “Divock Origi potrebbe lasciare il Liverpool a gennaio – scrive Schira su Twitter – l’attaccante belga è stato offerto all’Inter in prestito”.

Quella di Schira è una vera bomba: il connazionale di Lukaku ha 25 anni ma vanta già una grande esperienza internazionale. In carriera non ha mai segnato molto, ma i suoi gol “pesano”, come ricordano bene i tifosi del Barcellona, eliminato dal Liverpool nella più incredibile rimonta della storia recente della Champions League proprio a una doppietta di Origi nella semifinale di ritorno della stagione 2018/19, conclusa dai Reds sul tetto d’Europa.

L’ironia dei tifosi

I tifosi dell’Inter, però, appaiono piuttosto scettici sul possibile arrivo del belga, nonostante quest’ultimo guadagni al Liverpool un ingaggio da 2,5 milioni di euro, quindi non da top player. “Ma non ci credo neanche se lo vedo – il commento di Mamba – visto che hanno tolto Pinamonti dal mercato. Mercato Inter è chiuso”.

“Sarà contento Origi a ricevere zero euro all’Inter”, ironizza Lucky. “Non possiamo permettercelo in questo momento”, aggiunge Musk.

Mentre Stefan spiega che tutto dipende da Eriksen: “Potrebbe funzionare se il Liverpool coprisse l’ingaggio o se l’Inter mandasse Eriksen altrove”.

SPORTEVAI | 20-01-2021 10:41