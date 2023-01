Dalla Spagna: il Real Madrid cerca di strappare Chiesa alla Juventus

23-01-2023 15:58

Attenta, Juve: il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Federico Chiesa. Lo scrive il sito spagnolo specializzato in notizie di calciomercato, Fichajes.net. L’operazione viene definita “inaspettata”, anche se qualcuno a Madrid avrebbe iniziato a ragionare su questa opportunità. I Blancos vorrebbero approfittare delle incertezze dovute ai procedimenti giudiziari in casa Juventus.

Chiesa oggi è valutato 60 milioni di euro, ma il contratto scade nel giugno del 2025, dunque non è poi così lontano. Il giocatore della Nazionale è rientrato in campo lo scorso 2 novembre contro il Psg a dieci mesi dalla rottura del crociato. È stato inserito nell’undici titolare contro il Napoli e giovedì scorso, in Coppa Italia contro il Monza, è tornato a segnare poco più di un anno dopo.

