Dalla Spagna: "Quattro club di Serie A su Pjanic"

02-08-2022 18:29

Miralem Pjanic vuole rinascere dopo un paio di stagioni buie a Barcellona. Dunque, quale migliore posto della città del Rinascimento per ridare smalto al 32enne bosniaco?

Dalla Spagna, Fichajes.net riporta di un interessamento da parte della Fiorentina nei confronti dell’ex regista di Roma e Juve, coi bianconeri che nell’estate del 2020 lo scambiarono per ottenere Arthur in un’operazione dal costo complessivo di 70 milioni di euro.

Sembra che Pjanic abbia al momento sul piatto quattro proposte dall’Italia: quelle di Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina. I bianconeri sono in cerca di un regista, ma un’altra ‘minestra riscaldata’ non entusiasmerebbe la piazza. I rossoneri e il Napoli hanno più che altro chiesto informazioni, mentre la Fiorentina potrebbe inserirsi con decisione se il bosniaco fosse disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio da 10 milioni di euro che attualmente pattuisce dai blaugrana. Barcellona che, manco a dirlo, gradirebbe la formula del trasferimento a titolo definitivo in virtù della situazione economica del Club.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE