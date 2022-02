Dall'Inghilterra: Eriksen potrà partecipare al prossimo Mondiale

03-02-2022 16:28

Il Times, tabloid britannico, rivela nell’edizione odierna come Christian Eriksen, neo giocatore del Brentford che in estate aveva subito un arresto cardiaco nel corso di Euro2020, non avrà problemi dal punto di vista medico nel partecipare ai prossimi Mondiali in programma in Qatar.

La FIFA infatti chiederà a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a screening per identificare potenziali problemi cardiaci, ma non impedirà a Eriksen di scendere in campo. Il regolamento della Coppa del Mondo FIFA prevede che tutti i paesi debbano confermare che tutti i giocatori sono stati sottoposti a valutazione medica, incluso uno screening cardiaco. Sottolineando che qualsiasi valutazione finale dovrà essere fatta da Eriksen e dalla federazione danese, la FIFA ha dichiarato:

“Quando si tratta di competizioni FIFA, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute”.

OMNISPORT