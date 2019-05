Damascelli demolisce i tifosi della Juve: I peggiori d'Italia

Ti aspetti un commento ragionato sul divorzio tra la Juventus ed Allegri e la previsione sul prossimo tecnico bianconero e ti ritrovi un attacco forte, duro, senza se e senza ma contro i tifosi della Vecchia Signora. Tony Damascelli segue la Juve da sempre, è la prima firma de Il Giornale e conosce tutto del mondo-Juve. Intervenuto a Radio Sportiva il giornalista ha letteralmente massacrato il popolo juventino con parole pesanti.

L’ACCUSA – Damascelli dice: “Sono stati strani i tempi dell’addio ad Allegri, alla vigilia della partita della festa, ma almeno gli hanno evitato i fischi di quello che è il peggior tifo in Italia. Il pubblico juventino è molto superbo, a volte anche arrogante, irriconoscente, e quindi avrebbe ricoperto di insulti Allegri domenica sera” . Arrivano commenti sorpresi sui social: “Ma che dice? In 5 anni mai un coro contro Allegri” o anche: ” Damascelli non ne ha mai azzeccata una e ogni inizio di campionato vaticinava disastri per la Juventus, quindi abbia il buon gusto di tacere”.

CHI DECIDE – La firma de il Giornale prosegue poi: “Dopo 5 anni penso che Allegri non potesse fare di più, con le premesse di un mercato che non sarà spettacolare come gli ultimi, perché il bilancio è pesante. Allegri ha vinto quello che poteva vincere e che ha saputo vincere, di più non poteva” l nuovo allenatore non è stato ancora individuato, perché allenare la Juventus non è allenare una squadra qualunque. Non sarà facile individuare questa figura che deve vestire la squadra su Cristiano. E’ comunque Agnelli a decicere l’uomo che guiderà la Juventus. La verità è oggettiva: erano maturati i tempi di questa separazione da Allegri. E credo che non ci saranno scorie polemiche né da una parte né dall’altra. Si è conclusa una storia che non poteva dare di più”

SPORTEVAI | 18-05-2019 10:35