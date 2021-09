Damon Hill distrugge Verstappen: "Manovra dolosa"

Lo scontro tra Max Verstappen e Lewis Hamilton durante il GP d’Italia con speronamento reciproco ha tutta l’aria di diventare l’episodio clou del Mondiale 2021 di Formula 1, a prescindere dall’esito finale dello stesso.

I commissari di gara ha preso posizione punendo l’olandese con tre posizioni di penalità da scontare nella griglia di partenza del GP di Russia, ma il dibattito impazza tra tifosi e addetti ai lavori anche alla luce delle dichiarazioni dei due protagonisti, che si sono ovviamente rimpallati le responsabilità.

A prendere posizione in maniera decisa è stato Damon Hill.

Il campione del mondo 1996, intervistato da ‘Sky Sports’, ha accusato senza mezzi termini la condotta di Verstappen:

Il parere di Hill ai microfoni di ‘Sky Sports’ è chiaro: “Per Max non c’era modo di mantenere la posizione. Doveva andare all’esterno, come ha fatto Lewis a inizio gara per evitare l’incidente. Ma il suo pensiero starà stato quello di ‘Devo farlo fuori‘”.

Hill rincara poi la dose, sosten endo che quella di Verstappen sia stata una vera e propria strategia: “Credo sia stato un errore di valutazione o una manovra volta a colpire Hamilton di proposito. Sono consapevole di quello che sto dicendo, ma è evidente che Verstappen avesse tutto da guadagnare da uno zero contemporaneo di entrambi visto che in questo weekend Mercedes avrebbe potuto vincere“.

OMNISPORT | 13-09-2021 13:24