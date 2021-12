Damon Hill e il Mondiale in volata: "Hamilton e Verstappen hanno dei doveri"

02-12-2021 11:26

Salvo sorprese ad Abu Dhabi, il Mondiale 2021 di Formula 1 si deciderà in volata nell’ultimo GP della stagione a Yas Marina.

Uno scenario al quale non si assiste da tempo, visto che negli ultimi anni la Mercedes e Lewis Hamilton non hanno avuto di fatto concorrenza.

La crescita della Red Bull e di Max Verstappen ha cambiato i rapporti di forza, ma il timore è che a decidere la corsa all’iride sia uno scontro in pista tra i due piloti, che già più volte in stagione sono venuti a contatto in pista.

Un’eventualità, questa, temuta da diversi addetti ai lavori ed campioni del mondo del passato, da Jacques Villeneuve al suo ex compagno alla Williams Damon Hill.

Interrogato al riguardo, l’ex pilota inglese si è sbilanciato: “Se il Mondiale venisse deciso da un incidente tra i due sarebbe triste per la F1. Ritento che entrambi abbiano una sorta di obbligo ad essere sportivi per il rispetto verso gli spettatori. È stato un grande campionato, combattuto e spettacolare e ritengo che sia giusto che a spuntata siano il pilota e la squadra migliori, senza scorrettzze”.

Tuttavia, dopo gli scontri di Silverstone e Monza e l’alta tensione ad Interlagos, il rischio è concreto.

Hill chiama in causa la Federazione: “So che in caso di ruota a ruota la tentazione di difendersi in maniera aggressiva per un pilota è forte, quindipenso che la Fia debba essere chiara e magari avvisare che ci sarebbe una penalità se ci fosse uno scontro deliberato. Questo potrebbe essere l’unico modo per evitare che accada qualcosa di spiacevole”.

