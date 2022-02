D'Angelo: "Bravi a raddrizzarla, meritavamo di più"

15-02-2022 23:06

“Siamo stati bravi a rimetterla in piedi. La nostra vera partita è iniziata al 35′, ma è ovvio che dobbiamo analizzarla nel suo insieme”. Non può certo essere soddisfatto Luca D’Angelo al termine del 2-2 in rimonta all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani del suo Pisa contro il Vicenza. Neanche al termine di quello che appariva un testacoda scontato è arrivato quel successo che i toscani inseguono ormai dallo scorso 18 dicembre.

E, dopo lo 0-2, le cose sembravano essersi messe decisamente male: “Non abbiamo sottovalutato il match – ha aggiunto D’Angelo -. Al contrario: nella testa ci pesava ancora il mancato successo con la Ternana. Poi abbiamo avuto una grande reazione e la produzione in fase offensiva è stata straripante. Dove non ci arrivava Contini, sono giunti i salvataggi difensivi dei centrali difensivi. Noi siamo andati a segno con Cohen e Antonio Caracciolo, ma ci è mancato il colpo del ko. Puscas? Giocatore fuori categoria, che là davanti potrà darci molto”.

OMNISPORT