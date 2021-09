Dani Alves rescinde con il San Paolo: adesso è ufficiale

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: Dani Alves non è più un giocatore del San Paolo.

A confermarlo è stato lo stesso club brasiliano attraverso una nota. “Il São Paulo Futebol Clube comunica che è stato firmato oggi un accordo per la rescissione del giocatore Dani Alves, che era legato al club fino al dicembre 2022”.

Già lo scorso 10 settembre, il San Paolo aveva annunciato che l’esterno non avrebbe più fatto parte della rosa a disposizione di Hernan Crespo. “Siamo stati informati dai suoi rappresentati che Dani Alves non farà ritorno al San Paolo fino a quando non ci sarà un adeguamento del debito finanziario che il club ha con l’atleta. Pertanto, dopo aver fatto la nostra proposta e aver ricevuto un ‘no’, abbiamo preso la decisione e comunicato all’allenatore Hernan Crespo che Dani Alves non sarà più disponibile”.

A portare quindi alla rottura definitiva sono state alcune pendenze economiche tra le parti.

Dani Alves, 38 anni e 45 trofei in bacheca (è il giocatore più titolato di sempre), lascia il San Paolo dopo due anni e un campionato paulista conquistato. Essendo libero da ogni vincolo, può ora legarsi ad una nuova squadra a parametro zero.

OMNISPORT | 17-09-2021 17:16