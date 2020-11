Daniele Liotti non dimentica Pisa

Daniele Liotti sarà il grande ex della sfida tra Reggina e Pisa.

In nerazzurro per un anno e mezzo, il difensore calabrese si è trasferito alla Reggina nello scorso gennaio, in tempo per partecipare alla vittoria del campionato di Serie C, bissando così il successo ottenuto con i toscani nella stagione precedente.

Intervistato da ’50 Canale’, Liotti ha ripercorso l’esperienza a Pisa: “Ho ricordi bellissimi dell’anno e mezzo trascorso a Pisa. Nonostante gli infortuni che ho avuto, è stata un’esperienza bellissima perché siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti, ovvero la promozione. Il Pisa ha creduto in me, quell’anno mi ritrovai senza squadra e grazie al direttore, il Presidente e a tutta la società, ho avuto l’opportunità di arrivare in una piazza così importante. Giocare la finale di Trieste è stata una soddisfazione enorme, ho ricordi stupendi che porterò per sempre con me“.

Poi, però, è arrivata la chiamata della Reggina: “C’è stata questa possibilità e sono veramente felice di esser tornato nella mia terra ed aver vinto un campionato a Reggio Calabria. È stato bello vincere qui, è stata una vittoria diversa a causa dell’emergenza Covid, ma la Reggina aveva fatto un campionato strepitoso ed anche prima dello stop avevamo 9 punti di vantaggio: non si può mai sapere, ma sono convinto che avremmo vinto comunque”.

Sulla partita di sabato: “Il Pisa verrà a fare la sua gara, ma la Reggina è un’ottima squadra, nelle prime giornate siamo stati un po’ sfortunati. Sarà una partita bella e dura”.

