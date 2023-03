Daniele Scardina avrebbe accusato un malore quasi senza avvisaglie il 28 febbraio, poi il crollo e l'operazione al cervello all'Humanitas di Rozzano. L'amico Gilles Rocca aggiorna su come sta

06-03-2023 15:31

In questo silenzio, dettato dalla comprensibile cautela sulle sue condizioni di salute, è uno degli amici con il quale ha stretto un rapporto anche dietro le quinte di Ballando con le stelle a esprimersi. A testimoniare quanto sia forte la voglia di reagire di Daniele Scardina, il pugile colpito pochi giorni fa da un malore mentre si allenava in una palestra di Buccinasco e sottoposto a un delicato intervento alla testa all’Humanitas di Rozzano, è l’amico Gilles Rocca.

Le condizioni di King Toretto, che si è sentito male il pomeriggio del 28 febbraio nella palestra Fit Square poco distante dalla sua Rozzano dove è ricoverato, restano stabili con dei piccolissimi cambiamenti rispetto al quadro iniziale.

Daniele Scardina, ore di attesa per il campione di boxe

Accanto a Scardina, ci sono i suoi genitori, il fratello e i suoi manager che con gli amici più cari non si sono mai allontanati dal boxeur colpito da questo ematoma sottodurale al cervello, che ha costretto il campione a un intervento delicatissimo alla testa.

Daniele è circondato dall’affetto immenso e presente delle persone a lui più care a partire dalla famiglia, da suo fratello Giovanni che lo ha sostenuto e lo ha affiancato anni addietro a Miami quando ha deciso di seguire l’allenatore che lo ha formato in via definitiva, Dan Spencer e l’ambiente più vicino alle sue esigenze.

Gilles Rocca aggiorna sulle sue condizioni

Dopo quel lancio dell’agenzia ANSA che ha definito le sue condizioni di salute gravi, ma stabili è stato Gilles Rocca, che ha vinto l’edizione del talent a cui aveva preso parte anche il pugile milanese. Ospite di Francesca Fialdini, nel suo programma “A ruota libera”, l’attore e regista ha fornito questi aggiornamenti:

“Daniele sta combattendo, sto lottando con la vita. Anche stamattina ho sentito un altro nostro amico fraterno, Antonio Catalani, che ha fatto Ballando con le stelle con noi e che sta a Milano. ha iniziato a respirare da solo. Vado sempre cauto nel dire le cose, perché non si può mai dire, si gioca tutto all’ultimo round. Sono convinto che Daniele vincerà anche questa sfida perché è un campione”.

Visibilmente commosso, Rocca si è interrotto per riprendere fiato e evitare di essere ripreso dalle telecamere.

Fonte: ANSA

Il video prima del malore

Il Corriere della Sera ha raccolto la testimonianza del suo manager, Salvatore Cherchi con il fratello Alessandro, subito dopo la diffusione della notizia:

“L’intervento è riuscito, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza, non resta che pregare e sperare”.

Una conferma di quanto dichiarato via telefono anche alla RAI, che ha ricostruito l’accaduto nella palestra dove si stava allenando Scardina.

Cercano di capire se vi fossero segnali, qualche sintomo dell’emorragia che lo ha colpito, anche in un video recentissimo in cui si vede King Toretto scherzare, ridere e provare un «vuoto», un allenamento senza avversari. Poco dopo avrebbe cominciato ad avvertire un fortissimo dolore all’orecchio e alla gamba destra, che lo avrebbe portato a collassare.

La probabile causa: ematoma sottodurale al cervello

Secondo quel che riporta il Corsera, a causare questo stato potrebbe essere stato “Un ematoma sottodurale al cervello. In sostanza, l’emorragia sarebbe stata provocata da una rottura delle vene a ponte della superficie cerebrale. Rottura che non però non sarebbe ascrivibile ai colpi scambiati nell’allenamento”.

Quindi, dai primi accertamenti, non vi sarebbero i presupposti diversi da un improvviso problema di salute verificatosi per cause sconosciute. Per questa ragione non è stato aperto alcun fascicolo, almeno fino a questo momento.

Scardina lontano dal ring

Molto più complicato appare, invece, quell’immediato futuro sul ring che Scardina ha voluto, cercato, inseguito fino agli States da grande campione: dopo il ko subito da parte di De Carolis, il 13 maggio scorso, stava cercando la forma giusta per tornare nei mediomassimi il 24 marzo contro il belga Cedric Spera, in un match che non avrà luogo per ovvie ragioni. Oggi Daniele lotta per la vita, il ring può decisamente essere messo da parte.

I messaggi di Diletta, Milly Carlucci e Carolyn Smith

Oltre alla sua famiglia e gli amici più cari, i tifosi lo sostengono a distanza attraverso i social, i messaggi, le testimonianze e gli attestati d’affetto che raccolgono la stima nei confronti del campione dell’uomo divenuto una celebrità grazie all’ex compagna, Diletta Leotta tra le prime a testimoniare in modo pubblico ma molto intimo la sua vicinanza. E così ha fatto anche suo fratello, Mirko Manola, chirurgo plastico ed estetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Un sostegno condiviso e reso pubblico anche da parte di Milly Carlucci e la famiglia di Ballando, il talent che King Toretto ha rischiato di vincere. Carolyn Smith ha desiderato rivolgere un pensiero speciale al campione che attende presto di rivedere:

“Forza Daniele siamo tutti con te. Combatti come sai fare tu!!!”, il messaggio dello staff del talent che lo ha lanciato a livello televisivo e che, adesso, prega per lui.

VIRGILIO SPORT