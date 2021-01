Danilo Gallinari, il rientro in campo è ok

Buone notizie per gli Atlanta Hawks e per Danilo Gallinari.

Nella vittoria per 116-98 in casa dei Minnesota Timberwolves c’è infatti anche il marchio dell’italiano, tornato in campo dopo le tre settimane di assenza dovute all’infortunio alla caviglia subito contro i Nets.

Il ‘Gallo’ chiude con 10 punti a referto, 3/8 dal campo e quattro rimbalzi nei 15 minuti giocati in uscita dalla panchina.

Trascinatori di Atlanta Clint Capela, autore di una tripla tripla (10 stoppate, 13 punti e 19 rimbalzi) e Trae Young, che stampa 43 punti, cinque assist e quattro rimbalzi in appena 31 minuti disputati.

OMNISPORT | 23-01-2021 08:50