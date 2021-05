Danimarca, il ct Hjulmand ringrazia l'Inter: "Ora Eriksen è più forte"

Dopo essere stato a un passo dal lasciare l’Inter a gennaio, Christian Eriksen è diventato uno dei protagonisti del girone di ritorno nel quale i nerazzurri hanno imposto un ritmo insostenibile per le avvversarie fino a vincere lo scudetto con quattro giornate d’anticipo.

Il futuro del centrocampista danese, reinventato mezzala da Antonio Conte, resta in bilico considerando la delicata situazione societaria del club nerazzurro, ma intanto a esultare è il ct della Danimarca Kasper Hjulmand, intervistato da ‘FcInterNews’.

“Christian ha sempre avuto qualità e personalità, era già un top player, ma allo stesso tempo è giocatore che si vuole mettere al servizio della squadra – le parole di Hjulmand, già proiettato verso l’Europeo – Un Eriksen in ottima forma che arriva a Euro 2020 dopo aver giocato e aver conquistato un grande successo con l’Inter sarà per noi una risorsa fondamentale. Sono contento che abbia assunto un ruolo importante anche nell’Inter”.

La speranza di Hjulmand è che l’ex Tottenham resti a Milano, magari per mettere a disposizione della squadra la propria esperienza internazionale: “In Italia si è trasformato in un giocatore che contribuisce alle prestazioni decisive di un match esattamente come fa in Nazionale. L’esperienza all’Inter ha contribuito al suo sviluppo. La Champions? Parliamo di una competizione difficile, ma Christian ha già provato cosa significhi raggiungere una finale, conosce il torneo e sa cosa serva per avanzare sino alle fasi finali della competizione”.

