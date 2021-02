Dany Mota "tradisce" il Monza: "Il mio sogno? Giocare con Ronaldo"

Nato in Lussemburgo, ma nazionale portoghese, a neppure 23 anni Dany Mota Carvalho ha già alle spalle diverse esperienze nel calcio italiano.

A scoprirlo fu la Virtus Entella, poi il passaggio alla Juventus Under 23 ed ora il Monza, con cui l’attaccante punta all’approdo in Serie A.

In verità, nell’intervista rilasciata a ‘O Jogo’, Mota ha svelato quale sia il suo sogno professionale nel cassetto: “Ho ancora il sogno di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, anche se non sono più alla Juve. Conosciamo tutti le sue qualità, quello che ha fatto e che sta facendo ancora oggi nel calcio”.

“Quando ho iniziato ad allenarmi coi bianconeri – ha aggiunto – Cristiano sapeva già chi fossi e questo mi ha sorpreso. Mi ha dato tanti consigli per essere un professionista dentro e fuori dal campo. La sua maglia? Non ce l’ho, magari me la darà quando giocherò al suo fianco”.

OMNISPORT | 16-02-2021 19:54