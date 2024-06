"Dovremmo avere il giusto atteggiamento e la giusta attenzione per metterli in difficolta'"

Dichiara il giocatore della Nazionale in vista di Italia-Croazia lunedi’ a Lipsia, terzo e decisivo match degli azzurri a Euro 2024. “Noi scenderemo in campo per portare a casa la vittoria. Il dopo Spagna? Il mister ci ha detto quello che pensava, e’ stata una sconfitta arrivata dopo una gara non giocata come volevamo”.