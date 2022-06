Darwin Nunez, niente Milan e Juve: vola in Premier

08-06-2022 18:39

Darwin Nunez a un passo dal Liverpool: l’attaccante del Benfica, designato come il sostituto di Sadio Mané molto vicino al Bayern Monaco, ha trovato l’accordo con i dirigenti dei Reds per quanto riguarda il contratto.

Ora il club inglese sta trattando con la società portoghese per chiudere in fretta l’operazione: si parla di un affare da 100 milioni di euro, tra parte fissa di 75 milioni, più 25 milioni di euro di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e personali. Nunes era stato accostato nelle scorse settimane a Milan e Juventus, che viste le cifre non possono assolutamente competere con gli inglesi.

