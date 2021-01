Datome torna a parlare dell'NBA

Gigi Datorme da quest’anno è in forza all’Olimpia Milano ed è tornato nel nostro paese dopo 7 anni lontano, tra NBA e Fenerbahce.

A Corriere della Sera ha così parlato delle vecchie esperienze l’ala 33enne.

Ricordi, poco felici sono quelli dell’NBA: “Sono stati numericamente di più i giorni in cui ero incavolato che quelli in cui invece potevo dirmi felice. Ma ho giocato nei Pistons e nei Celtics, una cosa fighissima. Una volta Stan Van Gundy mi ricevette a Detroit coi piedi sulla scrivania. Se mi avesse fatto giocare, i suoi modi sarebbero andati più che bene. Ma mi ha dato pochissimo spazio. Poi per fortuna c’è stata Boston, e mi sono rifatto”.

E poi rinascita in Turchia: “Istanbul mi è entrata nel cuore dall’inizio. Lì sono rinato. La partita col Fener di dicembre è stata molto difficile per me. Le emozioni sono state forti”.

