Sampdoria, D'Aversa: "Abbiamo fatto troppo poco"

09-01-2022 19:10

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa a Dazn ha commentato il ko con il Napoli: “C’è dispiacere per aver subito gol quando il portiere non era nelle migliori condizioni, è stata una nostra ingenuità. Nel primo tempo troppi errori nel disimpegno, si è fatto troppo poco. C’è rammarico per il gol subito, non era semplice riprendere il risultato ed abbiamo tenuto in equilibrio la partita fino alla fine”.

“Si è fatto il massimo ma non è bastato per portare a casa un risultato positivo. Rincon ha dato verve alla squadra, Ekdal non era in condizioni ottimali. Per giocare con il centrocampo a tre devi avere a disposizione tre attaccanti e non avevamo esterni d’attacco”, ha continuato il tecnico blucerchiato.

