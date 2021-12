D'Aversa: "Poca cattiveria nel finale"

19-12-2021 20:59

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa si è espresso così dopo il pareggio con il Venezia: “La prestazione c’è stata e stasera abbiamo creato tante occasioni che però non abbiamo sfruttato pienamente. Avremmo meritato la vittoria, ma a volte ci vuole determinazione e cattiveria giusta. Nel gol del Venezia dovevamo fare subito fallo perchè eravamo in una condizione di superiorità numerica”.

“Ma quello che più mi lascia l’amaro in bocca è il numero di occasioni non concretizzate visto che le possibilità per chiudere l’incontro le abbiamo avute. Forse la troppa voglia di portare a casa il risultato ci ha penalizzati visto che la gestione del finale non è stato fatto bene. Certe partite si possono vincere anche 1-0”.

