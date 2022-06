Davies saluta il Barcellona, lo aspetta l'Olimpia

23-06-2022 11:27

“Ho trascorso tre anni meravigliosi al Barcellona. Ho sempre cercato di essere onesto e professionale nel mio lavoro. Vittorie e sconfitte ma sempre con professionalità”, le parole di Davies sul proprio profilo Instagram per congedarsi dal Barcellona.

Il lungo statunitense naturalizzato ugandese dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Anche il Mundodeportivo indica la società milanese come la più che probabile nuova squadra dell’ormai ex centro blaugrana. Per Milano sarebbe un acquisto top (prenderebbe il posto di Tarczewski che, di fatto, non rientra più nei piani della società biancorossa).