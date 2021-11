Davis Cup, Volandri: "Attenti a Spagna e Serbia"

04-11-2021 16:02

Non solo Finals, a Torino andrà in scena anche la Davis Cup e capitan Filippo Volandri mette in guardia gli azzurri. La Davis è infatti in programma dal 25 novembre al 5 dicembre.

Il capitano ha parlato anche delle avversarie soffermandosi su Spagna e Serbia: “Ovviamente la Spagna, che nessuno adesso sta ‘considerando’ perché non ci sarà Nadal: è una squadra da non sottovalutare. Dipenderà molto da come arriveranno i giocatori a fine stagione. Le ultime settimane faranno la differenza, perché tanti giocatori, tutti quelli forti, saranno impegnati a Bercy e poi forse a Stoccolma, e poi alle Nitto ATP Finals. Quindi sicuramente saranno settimane molto impegnative a livello psicologico oltre che fisico”.

E poi: “La Serbia, considerando che Djokovic si è preso una bella pausa, è un’altra squadra molto forte, perché Nole è il numero uno del mondo indiscusso in questo momento, e arriverà anche molto fresco. Ci sono tante ottime squadre. Noi speriamo – visto che siamo sì una squadra attrezzata, ma in Davis negli ultimi venti anni non abbiamo fatto risultati pazzeschi – di essere all’inizio una sorpresa e poi una realtà“.

OMNISPORT