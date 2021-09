Davydenko spara a zero su Federer e Nadal

Due dei “Big Three” al momento sono alle prese con infortuni di vario tipo che non gli hanno permesso di scendere in campo negli ultimi tornei estivi. Dal canto suo Nole Djokovic, numero uno al mondo, non è riuscito nell’intento di vincere il Golden Slam, ma è stato sempre presente nelle ultime competizioni importanti del circuito.

L’ex numero 3 del mondo, Nikolaj Davydenko, ci è andato giù pesante con i due Big Three più anziani, Roger Federer e Rafael Nadal.

“Penso che sarà difficile per Nadal e Federer tornare con questi infortuni. Naturalmente i fan mi picchieranno ora e diranno che sto dicendo sciocchezze. Ma se si vuole essere ottimisti, si può pensare che cederanno a poco a poco. Forse vinceranno qualcosa, non sto dicendo che perderanno tutti gli incontri.

Ma non credo che possano potenzialmente vincere un match di cinque set. Possono giocare un’ora su tre set, un’ora e mezza massimo. Sono più convinto che possano farsi male di nuovo piuttosto che vincere un torneo con partite da cinque set”.

OMNISPORT | 24-09-2021 13:07