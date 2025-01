De Aliprandini e Brignone colorano d'azzurro la coppa del mondo di sci

Terzi in gigante Adelboden e SuperG St.Anton. Azzurra leader cdm

L’Italia dello sci da’ spettacolo in coppa del mondo, dalla Svizzera all’Austria, con due brillanti terzi posti conquistati da Luca De Aliprandini e da Federica Brignone. Il 34enne della Val di Non, sul Gigante di Adelboden, dopo un errore importante nella prima manche, ha realizzato il miglior tempo in quella decisiva conquistandosi il podio, il secondo della carriera in coppa del mondo. Sulla stessa pista, l’ultimo azzurro a guadagnarsi una medaglia fu Max Blardone, ben 13 anni fa, sempre un bronzo.