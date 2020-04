De Colo dice no alla ripresa

Nando De Colo non è per nulla dell’idea di ricominciare l’Eurolega. Il francese del Fenerbahce, che è rimasto a Istanbul con la sua famiglia, lo ha detto nel corso di un’intervista concessa a La Voix du Nord.

"Ho visto che è stata nuovamente evocata la possibilità che si vada fino in fondo in questa stagione: non mi pare un comportamento coerente – ha spiegato l’ex Nba -. Comprendo le ragioni economiche ma bisogna pensare ai giocatori: è più importante la salute di tutti".

Il tecnico del quintetto di Istanbul, Zeljko Obradovic, ha fatto ritorno in Serbia da giorni.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 14:28