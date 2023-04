De Gea: Mourinho lo vuole alla Roma

Dalla Spagna: il portiere non rinnoverà con il Manchester United dopo la proposta di prolungamento al ribasso

01-04-2023 11:42

David De Gea l’estate prossima sarà sul mercato. Il portiere non rinnoverà con il Manchester United dopo aver ricevuto una proposta di prolungamento al ribasso. Una delle opzioni per lo spagnolo potrebbe essere la Roma. L’allenatore, José Mourinho, avrebbe espressamente chiesto il suo arrivo. L’operazione per i Friedkin si preannuncia però parecchio onerosa, ma la voglia di accontentare l’allenatore portoghese c’è da parte dei proprietari. Mourinho ha già allenato De Gea proprio con i Red Devils. Sulle tracce del portiere ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Juventus, secondo le voci riportate da Fichajes.