Secco rifiuto per gennaio del presidente partenopeo, ma se il georgiano non rinnova il contratto e va via per il prossimo anno si punta molto in alto

Gennaio si avvicina e già fervono le trattative di mercato in vista della finestra invernale: anche il Napoli capolista probabilmente farà qualcosa ma stanno nascendo le prime incomprensioni tra Conte e De Laurentiis mentre per l’estate tutto ruota attorno al rinnovo di Kvaratskhelia.

Il no di Adl a Conte

Per gennaio Conte ha fatto una prima richiesta a De Laurentiis: vorrebbe un altro centravanti in rosa. Brusca la risposta del patron: no secco. Il presidente partenopeo gli avrebbe rimproverato anche i 31 milioni spesi per Lukaku che non sta rendendo come si sperava.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Davanti si resta come ora, anche perché alle spalle del belga ci sono comunque Simeone (che piace a molti club ma dovrebbe rimanere a Napoli) e Raspadori (idem).

Il nodo contratto di Kvaratskhelia

Per l’estate invece il nodo è il rinnovo di Kvara. Il club azzurro ha inoltrato una prima proposta, come conferma il Corriere dello sport, con uno scatto sullo stipendio, dall’attuale da 1,8 milioni a 5 milioni oltre ai bonus, così da eguagliare anche Lukaku e diventare il più pagato della rosa, con scatti progressivi. Con l’entourage di Kvara però ci sono divergenze di vedute in primis sulla clausola rescissoria: il giocatore chiede d’inserirla e di quantificarla in 80 milioni; il Napoli ritiene di non doverla prevedere e nel caso, volendo, la accetterebbe di una cifra vicina ai 120 milioni.

E ancora: l’agente di Kvaratskhelia ha chiesto uno scatto notevole in un’unica soluzione dal terzo anno, tra gli 8 e i 9 milioni. E per finire sono in ballo anche le commissioni. Sul tema le ultime parole del ds Manna erano state enigmatiche: «Ci aspettiamo una soluzione in tempi brevi, altrimenti aspetteremo fine stagione perché vogliamo concentrarci sul campo: ha due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni».

Il Barca vuole Kvara

Sul giocatore c’è forte il Barcellona. L’entourage del georgiano avrebbe incontrato il presidente Laporta giovedì scorso. L’altro nome che piace agli azulgrana è quello di Leao, per il quale i tentativi erano già stati fatti la scorsa estate. Jorge Mendes sta cercando di mediare un’operazione che sembra fattibile perché il Milan è un club che vende, ma il problema è il prezzo.

Il Napoli su Nico Williams se Kvara va via

La sorpresa è invece il nome che Conte ha fatto a De Laurentiis in caso di addio di Kvara. Il tecnico ha fretta di sapere come si concluderà la telenovela del contratto, in caso di divorzio ha detto al presidente di puntare su Nico Williams, il talento della nazionale spagnola e dell’Atletico Bilbao, che ha una clausola rescissoria attorno ai 60 milioni. Conte si dice sicuro di poter convincere il giocatore – che ha rifiutato già diversi top club – ad accettare Napoli.