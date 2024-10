Napoli, Kvaratskhelia: solo un ostacolo per il rinnovo. E per il web ha stravinto il confronto con Leao

Il club e gli agenti del georgiano vicini all’intesa sull’ingaggio, resta da trovare quella sulla clausola rescissoria. Intanto sui social i tifosi sottolineano le differenze col portoghese

La vittoria sul Milan ha ribadito l’importanza di Kvicha Kvaratskhelia per il Napoli e probabilmente convinto Aurelio De Laurentiis a fare un altro sforzo per il suo rinnovo di contratto: mancherebbe solo l’intesa sulla clausola rescissoria per il sì del giocatore. Intanto, Kvara pare aver definitivamente vinto il confronto con Rafa Leao sui social network.

Napoli e Kvaratskhelia più vicini al rinnovo di contratto

Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli sono un po’ più vicini all’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante. Il vincolo che lega attualmente il georgiano al club azzurro scade nel 2027, ma Aurelio De Laurentiis punta a prolungare il contratto e riconoscere a Kvara un importante aumento. L’agente del giocatore ha avanzato una richiesta da 8 milioni di euro l’anno, mentre fino a ieri il Napoli era fermo a 5 milioni annui più bonus. Un’offerta che ora ADL avrebbe rivisto al rialzo: la base della nuova proposta resta di 5 milioni l’anno, ma il Napoli ora sarebbe pronto a inserire bonus e premi che consentano a Kvaratskhelia di arrivare a guadagnare tra gli 8 e i 9 milioni a stagione.

Napoli, la clausola rescissoria unico ostacolo al sì di Kvaratskhelia

L’entourage di Kvaratskhelia ha apprezzato lo sforzo di De Laurentiis e la sensazione è che sull’ingaggio l’accordo sia vicino. Il vero ostacolo al prolungamento di contratto dell’attaccante riguarda la clausola rescissoria per l’estero: ADL vorrebbe portarla oltre i 100 milioni di euro, l’agente di Kvara la preferirebbe invece più bassa, attorno agli 80 milioni, per evitare che il suo assistito possa fare la fine di Victor Osimhen, rimasto bloccato al Napoli (e poi spedito in prestito al Galatasaray) da una clausola troppo alta (130 milioni di euro) in un mercato ridimensionato dalla crisi dei club di Premier League.

Napoli, Kvaratskhelia vince il duello con Leao sui social

Intanto Kvaratskhelia viene celebrato sui social dopo il gol nella gara contro il Milan, partita che ha inevitabilmente riproposto il confronto con Rafa Leao, iniziato sin da quando il georgiano ha messo piede in serie A, nella stagione 2022/23: stesso ruolo, stessa attitudine al dribbling e alla giocata risolutiva, Kvara e Leao erano inevitabilmente destinati a essere paragonati l’uno all’altro.

I tifosi di Napoli e Milan si sono sempre divisi, ma dopo il match di martedì i social network hanno eletto Kvaratskhelia vincitore di questo duello. “Dopo martedì come si fa a dire che Leao è meglio di Kvara?” domanda ElGiovo su X. “È meglio Leao, dicevano… ora dove sono finiti?”, aggiunge Masetto. “Solo per i tifosi del Milan Leao è meglio di Kvara”, scrive Solone. “Si può discutere chi sia tecnicamente più bravo, ma Leao non avrà mai il carattere di Kvaratskhelia”, il commento di Deltatraktor. “Nonostante a livello di fisicità e velocità nello scatto Leao sia superiore, Kvara riesce ad essere molto più incisivo tecnicamente e nel tiro. Inoltre Leao non sta giocando secondo le aspettative, quindi vince il georgiano questo confronto”, la chiosa di Serafina.