Milan-Napoli: Conte svela il vero obiettivo, spunta il tweet di ADL. Ma Fonseca crede ancora nello Scudetto

Il Napoli sbanca San Siro ed è sempre più primo. Conte non si sbilancia: "Ci siamo dati tre anni per vincere". Fonseca: "Peccato per le occasioni sprecate".

Il Napoli non si ferma più. Milan battuto 2-0 a San Siro e +7 sull’Inter seconda in classifica. Si parla di scudetto, inevitabile. Fonseca ci crede ancora nonostante il -11 dalla vetta, Conte preferisce rimanere con i piedi per terra.

Napoli: Conte, lo scudetto e nascondino

Quinta vittoria di fila e primo posto sempre più blindato. Napoli favorito per lo scudetto? Ecco come Conte ha risposto ai microfoni di Dazn: “Qua nessuno si nasconde, noi dobbiamo vedere quello che stiamo facendo quest’anno: dopo dieci giornate è qualcosa di incredibile e inaspettato, neanche il più folle poteva pensare una cosa del genere”.

La parole d’ordine è restare sul pezzo, sempre. “Dobbiamo rimanere molto umili, con i piedi per terra. Ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno sempre date a prescindere, perché comunque ho un nome e una carriera alle spalle e penso di aver fatto qualcosa”.

Conte svela qual è il vero obiettivo del Napoli

“Noi cerchiamo di fare più punti possibile – aggiunge -. Ogni club a inizio stagione sa benissimo qual è il proprio obiettivo: il nostro è tornare in Europa, visto che dopo 14 anni il Napoli non gioca le coppe. Poi se riusciamo a entrare dalla porta principale tanto di guadagnato”.

Ma le pretendenti sono tante. “La stessa idea nostra ce l’hanno 5-6 squadre. Noi partiamo di rincorsa, non vi dimenticate che parliamo di una squadra che è finita 41 punti dietro la prima non classifica. Non ci vogliamo nascondere, ma vogliamo che i nostri tifosi sognino. Napoli è un ambiente bello caldo e bisogna avere equilibrio”.

La forza del gruppo: ecco il segreto degli azzurri

“Nel giro di quattro mesi siamo riusciti a creare un gruppo molto unito dove si pensa col noi e non con l’io. Questo è sicuramente uno dei migliori gruppi che ho avuto in carriera e quando c’è unità di intenti, quando c’è una visione tra me e il club, questo si percepisce” spiega Conte.

L’allenatore del Napoli aggiunge: “Mi piace l’ambiente che abbiamo creato a Castel Volturno. Respiro aria, pulita, bella. Respiro passione. C’è disponibilità da parte di tutti. Mi entusiasma lavorare con questo gruppo. Vincere a Napoli sarebbe qualcosa di incredibile: ci siamo dati tre anni di tempo”.

Esulta anche De Laurentiis: il tweet del presidente

Una vittoria nella Scala del calcio non può non essere celebrata, soprattutto se la classifica dice +7 sulla seconda. Il Napoli di Conte vola e Aurelio De Laurentiis gongola. Il patron azzurro si complimenta col gruppo attraverso uno dei suoi ormai classici tweet: “Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano! Forza Napoli Sempre!”.

Milan, assenze e ko: l’analisi di Fonseca

“Io sono sempre responsabile per quanto succede in campo” Esordisce così Paulo Fonseca, dopo il ko col Napoli. “Non è facile cominciare con un gol incassato dopo 5 minuti. Loro hanno fatto due gol, noi non abbiamo concretizzato le occasioni create”.

Ma il tecnico portoghese vede comunque il bicchiere mezzo pieno: “La squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto positivo, con qualità. Abbiamo creato diverse occasioni e non era facile contro una squadra come il Napoli che si abbassa.

Corsa scudetto: il portoghese ci crede ancora

“Non potrei dire il contrario – sottolinea -. La squadra ha dimostrato di essere unita anche senza calciatori importanti. Non mi ricordo di nessuna squadra che ha vinto o perso il campionato dopo 10 partite. Devo continuare a far crescere questa squadra per rientrare nella lotta scudetto”.