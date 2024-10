Milan-Napoli, moviola: la spallata di Lukaku sul gol e la rete annullata a Morata

La prova dell’arbitro Colombo a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha estratto solo un cartellino giallo

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Milan-Napoli, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dallo scorso gennaio il fischietto comasco non sta ripetendo per ora le belle prestazioni della scorsa stagione anche se ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. Finora ha diretto 62 gare tra Coppa Italia, Serie B e Serie A. Ha inflitto 305 ammonizioni, 17 espulsioni e concesso 21 calci di rigore. L’ultima sua gara è stata Genoa-Juventus ma come se l’è cavata ieri sera a San Siro?

Clicca qui per gli highlights

I precedenti di Colombo con Milan e Napoli

Due soli precedenti col Milan in Serie A, entrambi la scorsa stagione: Monza-Milan 4-2 e il derby Scudetto vinto dall’Inter per 2-0. Entrambe le volte, il fischietto comasco sventolò un cartellino rosso in favore dei rossoneri: prima con Jovic per una manata a Izzo, poi ben due contro i nerazzurri (a Calabria per un pugno a Frattesi, a Theo Hernandez per la rissa nel finale di partita). Colombo e gli azzurri si erano invece incrociati quattro volte con un bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito solo Olivera

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi con Sozza IV uomo, Marini al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore della squadra di Conte, ovvero Olivera.

Milan-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 5′ palla filtrante per Lukaku che resiste a Pavlovic, gli dà una spallata e batte Maignan con il sinistro. Gol valido, la spallata è regolare. Al 73′ giallo per Olivera per perdita di tempo. Al 49′ Chukwueze rientra sul destro e crossa sul secondo palo per Morata, che prende il tempo a Buongiorno e schiaccia di testa, battendo Meret. Dopo il check del VAR, però, Colombo annulla per fuorigioco dello spagnolo. Sulla posizione di partenza il centravanti spagnolo è in posizione irregolare di un mezzo ginocchio. Al 79′ richiamo verbale per Fonseca, colpevole di una protesta un po’ troppo veemente. Dopo 6′ di recupero Milan-Napoli finisce 0-2.