De Laurentiis, Di Maria e Benzema vecchi

(ANSA) NAPOLI, 20 LUG – “De Laurentiis scatenato su Di Maria e Benzema per accontentare il tecnico? E’ falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è l’accordo che io voglio. Perché devo prendere due vecchi, con tutto il rispetto?”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Io non devo accontentare i tifosi – ha aggiunto De Laurentiis – che giocano a fare il calcio da bar e li rispetto, ma stessero calmi e ci lasciassero lavorare. Sabaly chiuso? Falso, si è infortunato! Come faccio a chiudere uno che si è infortunato? D’Ambrosio? Falso, non può arrivare”.

De Laurentiis ha approfondito anche le voci su Cavani: “Guadagna 20 milioni lordi ogni 10 mesi. E’ formidabile, ma non penso che si dimezzerà il suo stipendio. Se Cavani dovesse telefonarmi e dire di essere pronto a dimezzarsi lo stipendio ed entrare nei parametri del Napoli va bene. Falcao? E’ uno che non segna più, è una notizia falsa”. Il patron azzurro ha definito una “bufala” anche le voci su un interessamento per Belotti.

ANSA | 20-07-2018 14:21