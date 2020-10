De Laurentiis torna a pungere Sarri: che frecciata

La preziosa vittoria di San Sebastian sulla Real Sociedad ha rilanciato le ambiziosi europee del Napoli. Nonostante i sette cambi nell’undici di partenza decisi da Gattuso, la squadra partenopea ha tirato fuori una prestazione solida e di carattere, portando a casa un successo fondamentale per rimettere le cose a posto nel girone.

Impresa Napoli, il Tweet di De Laurentiis

Tra i più soddisfatti per la vittoria in terra basca, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro non ha preso parte alla trasferta in Spagna, delegando al figlio Edo il compito di rappresentare il Napoli negli incontri ufficiali pre gara con i referenti Uefa e i dirigenti della Real Sociedad. A fine partita, però, Adl non ha mancato di commentare la prestazione dei suoi su Twitter. E l’elogio all’allenatore cela in realtà una frecciata, neppure tanto velata, a un illustre ex: “Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre!”.

De Laurentiis-Sarri, amore e odio

Evidente il riferimento a Sarri, che invece il turnover non l’ha mai amato parecchio. Nei suoi tre anni al timone del Napoli l’ex tecnico di Chelsea e Juventus ha spesso concentrato i suoi sforzi su un unico obiettivo, privilegiando sempre un blocco di ‘titolarissimi’ e facendo rotazioni massicce nelle altre competizioni. Proprio le differenze di vedute sui traguardi da perseguire sono state tra i motivi che hanno portato alla clamorosa rottura, a maggio 2018, tra Sarri e il Napoli, con l’approdo dell’allenatore sulla panchina dei Blues e l’inizio dell’effimera parentesi Ancelotti in riva al Golfo.

Twett Adl, le reazioni dei tifosi

Parecchi i tifosi del Napoli che hanno colto la punzecchiatura del presidente nei confronti del vecchio tecnico. “Ogni riferimento ad allenatori passati è squisitamente voluto”, è il commento di Enzo. “Volete sapere cos’è la cazzima? Questo tweet!!! Grande presidente”, è invece la reazione di un altro utente. Così invece Vito: “Madonna che stilettata a Sarri“. E per finire Antonio: “Ogni riferimento a persone esistenti o a Sarri realmente accaduti è puramente casuale”.

SPORTEVAI | 30-10-2020 09:36